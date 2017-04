Mali: Les autorités intérimaires installées dans toutes les régions du Nord

Le CJA a obtenu des postes de conseillers spéciaux au sein du gouvernorat et des postes au sein de la commission DDR (Désarmement, démobilisation et réintégration). C'est ce qui a, a priori, apaisé en partie leur revendication. En partie, car aucun membre du CJA n'était présent lors de cette cérémonie, ils ont refusé de venir y assister.

« Nous avons accompagné le CJA quand ils avaient des revendications, souligne Boubacar Ould Hamadi, le président de ces nouvelles autorités intérimaires. Le CJA a demandé une inclusivité et c'est normal : l'esprit de l'accord, c'est l'inclusivité. Et aujourd'hui nous faisons en sorte que chacun se retrouve dans ce train qui va démarrer. »

Au Mali, les cinq régions du Nord ont finalement toutes leurs nouvelles autorités intérimaires. Elles doivent restaurer l'Etat et préparer les futures élections, mais leur mise en place a été laborieuse ces derniers mois. A Tombouctou et Taoudéni, les derniers représentants de ces nouvelles autorités ont été installés.

