Madagascar: Gouvernement - Retour en force de deux anciens ministres

Affaire Claudine. Le troisième nommé pour ne pas dire nominé hier à Iavoloha est Bary Rafatrolaza. L'ancien vice-ministre a été plus ou moins dégradé en devenant secrétaire d'Etat, quand bien même il serait toujours en charge de la Coopération et du Développement auprès du ministère des Affaires Etrangères.

Il prend la place (au propre comme au figuré) de Vonison Andrianjato qui était « en sursis » à Nanisana où il ne décidait plus de rien, comme l'attestait la double nomination du DG de l'ORTM et du Directeur de la TVM qui n'était plus passée par lui. On laisse entendre que c'est Rolly qui manœuvrait déjà en coulisse depuis un certain temps.

En coulisse. Harry Rahajason fait également son retour dans le gouvernement. Et ce, au même poste de ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions. Rolly Mercia, car tel est son nom de plume même s'il en a plusieurs, occupait déjà le même poste durant la seconde partie de la Transition dirigée par son ex-mentor Andry Rajoelina.

Transition énergétique. Après avoir été supplanté par Rivo Rakotovao à la tête du ministère de l'Agriculture, Roland Ravatomanga a été dégommé hier du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Il s'efface devant Lantoniaina Rasoloelison qui était devenu ministre des Finances et du Budget après la démission du candidat Hery Rajaonarimampianina en 2013.

