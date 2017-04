Maroc: CRA-DHJ et KACM-HUSA en préambule de la 25ème journée Botola Pro

Deux rencontres de belle facture ont été prévues par les responsables en ce vendredi pour le compte de la 25ème journée qui, une fois n'est pas coutume, verra les huit confrontations planifiées se jouer entièrement dont le fameux "derbyco" qui, quelle qu'en soit leur importance, les occultera toutes.

C'est ainsi donc qu'en guise de mise en bouche à l'événement de dimanche, on suivra non sans le moindre intérêt, le déplacement d'un des deux dauphins, le DHJ en l'occurrence à Al-Hoceima. Le club doukkali aura là, un joli coup à jouer face à plus que soi, histoire de s'octroyer à lui seul la seconde place ou dans un second cas, réduire le conséquent écart de cinq longueurs qui le sépare du leader, si le WAC venait à buter face à son meilleur ennemi le RCA.

Mais pour cela, il faudra d'abord passer outre le CRA, un mal barré assis sur de la braise (à une unité de la zone relégable) et qui de surcroît pour s'être fait lessiver à Rabat par l'ASFAR (4-1) dimanche est en plus, d'être avide de revanche sur son sort, en a besoin urgent d'engranger. Sûr que la virée rifaine des Jdidis ne sera pas une promenade de santé face au CRA.

La rencontre débutera à 17 heures au Mimoun El Arsi et sera très certainement sans souplesse sifflée par Jyed Redouane secondé d'Azgaou et de Reghdachi L'autre match programmé en ce jour est un derby régional et c'est celui du Sud.

Il mettra aux prises en nocturne (19h15) sur la pelouse du Grand stade de Marrakech le KACM au HUSA. Les Marrakchis, qui font figure de cancre en cette saison s'essayeront à se dépêtrer d'un statut qui si stationnaire, les enverrait directement au purgatoire.

Quant à leur vis-à-vis du jour, les Soussis du HUSA, ils ne sont pas lotis à meilleure enseigne, leurs résultats en dents de scie ont fait qu'en plus de débarquer Abdelhadi Sektioui, ils charrient dangereusement la zone rouge.

Mais ce débat du Sud qui se jouera sous le sifflet de Daki Reddad assisté de Lkhouyaali et Bahchache, a de tous temps été passionnant et sûr que malgré tous ces déboires, il le sera une fois de plus. Bon spectacle !