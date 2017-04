Sénégal: Prise en chage des enfants autistes - Khadidiatou Thiam lance un cri de coeur au chef de l'Etat

Cette année, nous n'avons pas reçu de représentant du ministère de la Santé. Par contre, celui du ministère de l'Éducation nationale a pris part à la rencontre et nous espérons qu'il va plaider pour la cause des enfants autistes.

Il faut que les parents arrêtent de dire que mon enfant est resté deux ans sans parler et ne pas chercher à savoir pourquoi auprès d'un spécialiste de la santé. On ne peut pas occulter la tradition, parce qu'elle est ancrée en nous, mais il faut amener les enfants dans les structures de santé.

C'est le plus grand drame actuellement. Le collectif est en train de réfléchir sur la mise en place d'antennes dans les régions pour présenter et discuter avec des parents, les former sur la prise en charge et l'encadrement de ces enfants.

Il n'y pas d'unité psychiatrique dans les régions, et les parents sont obligés de se déplacer à Dakar pour la prise en charge sur des rendez-vous qui sont souvent éloignés. Il y a un manque criant de centres de prise en charge des enfants autistes au Sénégal. Nous souhaitons qu'il y en ait plus.

Il y a deux centres de prise en charge médicales au Sénégal, et ils sont tous à Dakar. Il s'agit du centre « Kër Xaleyi » de l'hôpital de Fann et celui de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. Ces unités sont confrontées à des offres de soins limités du fait du déficit en ressources humaines qualifiées.

Le collectif a dénombré en son sein plus de 50 enfants autistes. Mais, depuis quelques temps, avec la médiatisation, nous en comptons plus, parce que nous avons reçu de nouvelles demandes de parents d'enfants autistes qui veulent adhérer.

Avec des partenaires, des sympathisants, des amis et des parents, nous avons marché pour défendre la cause des enfants autistes du Sénégal.

