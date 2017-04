Madagascar: Mini-remaniement et grosses surprises

A Madagascar, un remaniement ministériel a eu lieu ce jeudi 20 avril. Une surprise, pas tant pour l'événement en soi, mais plutôt vis-à-vis des choix qui ont été faits. Cinq membres du gouvernement ont été remplacés, mais pas ceux attendus. «Une diversion de l'Etat», d'après les journalistes malgaches qui ont assisté à l'annonce.

Laconique, le secrétaire général de la présidence a lu le décret démettant de leurs fonctions cinq ministres et portant nomination de quatre autres.

Dans ce remaniement, une nouveauté : le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures fusionne avec celui de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Et c'est Lantoniaina Rasoloelison, ex-directeur général et actuel administrateur délégué à la Jirama, qui occupera désormais cette fonction.

Le gouvernement se dote également d'un nouveau secrétaire d'Etat auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie nationale, le général Razafindramaitso Randriamahavalisoa, qui remplace le général Didier Paza.

Mais la nomination qui a fait le plus réagir est sans doute celle de Rahajason Harry Laurent au poste de ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Rahajason Harry Laurent, alias Rolly Mercia, fut le sulfureux ministre de la Communication sous le régime de transition, « chien de garde » de Rajoelina, et ex-directeur général du groupe de presse Sodiat de Mamy Ravatomanga, groupe auquel appartiennent les principaux journaux d'opposition actuels.

Une nouvelle qui a suscité une vive émotion chez les journalistes malgaches qui craignent, dans cette nomination, un musèlement de la presse en cette année électorale à venir.