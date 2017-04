«Le forum constitue une avancée positive car les bonnes pratiques dans le domaine de la santé maternelle et infantile répertoriées et partagées entre acteurs d'horizons divers constituent une opportunité dont les retombées serviront à sauver des milliers de vies utiles au développement des pays », a-t-il soutenu. Dr Crespin a dit attendre beaucoup de cette table-ronde.

Ainsi, plusieurs acteurs pourront s'inspirer de ces bonnes pratiques et en faire autant», a dit le chargé des soins de santé primaire et de renforcement des systèmes de santé à l'OOAS, Dr Namoudou Keita.

En 2014 et 2016, Ouagadougou au Burkina Faso et Grand-Bassam en Côte d'Ivoire ont abrité respectivement le forum de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Une initiative portée par l'Organisation Ouest-africaine de la Santé (OOAS).

