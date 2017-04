Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - La MONUSCO a déployé 3.900 tonnes de matériel électoral

Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

Pour la Monusco, c'est une satisfaction supplémentaire que de voir la RDC s'acheminer lentement mais sûrement vers la tenue du troisième cycle électoral après les élections de 2006 et 2011. Autant pour les précédentes que pour les élections en vue, la contribution de la Monusco est plus que déterminante dans l'appui matériel et logistique apporté à la Céni.

C'est avec une pointe de satisfaction que Florence Marchal a annoncé la clôture par la Monusco du transport du matériel affecté à la révision du fichier électoral. Au total, a-t-elle indiqué, la Mission onusienne en RDC a déployé, partant de Kinshasa vers quinze centres et 107 antennes d'accès difficile, 3.900 tonnes de matériel électoral sur l'ensemble du territoire national. Ce matériel est composé essentiellement des kits bureautiques, des kits d'enregistrements, des cartes d'électeurs et des générateurs pour pallier éventuellement le déficit récurrent d'électricité. Des avions cargos ont été affrétés spécialement par la Monusco ainsi que des hélicoptères pour assurer cette mission dont dépend la réussite du processus d'enrôlement, gages d'organisation de bonnes élections.

