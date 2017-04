Congo-Brazzaville: Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2011 (67) suite du numéro précédent

Politique, quand tu nous tiens ! Du 21 au 25 juillet 2011, 6ème congrès extraordinaire du Parti congolais du travail, dit congrès de l'ouverture. C'est dans un contexte politique paroxystique que parait l'ouvrage de Martin Mberi : « Congo-Brazzaville : regard sur 50 ans d'indépendance nationale 1960-2010 ». Acteur de la vie politique, depuis plus de cinquante ans, il livre au public, son opinion sur les différents événements qui ont émaillé l'histoire de la République du Congo. Son livre fait débat. Un symptôme prodromique des débordements futurs.

Professeur émérite d'histoire contemporaine, le Pr Martial Sinda, 75 ans, est fait docteur honoris causa de l'université Simon Kimbangu de Kinshasa en RDC (République démocratique du Congo), à l'occasion de la conférence internationale sur Simon Kimbangu (24-28 juillet 2011). Son livre de référence est « Le messianisme congolais et ses incidences politiques. », publié aux Editions Payot en France, en 1972. Martial Sinda est né en 1935, à Mbamou-Sinda (à Kinkala dans le département du Pool. Son premier recueil de poèmes, « Premier chant du départ » Editions Seghers, en 1955, fait de lui le premier poète de l'Afrique centrale.

L'artiste musicien Zao, Zoba Casimir, de son vrai nom, se produit vendredi 5 août 2011 au Festival Fiest'A Sète en France. La vie a son versant, la mort. Le football congolais est en deuil. Le 14 août 2011, Makosso Mavoungou, ancien arbitre international décède. Il avait 65 ans. « Ambassadeur », Olivier Massalou, de son vrai nom, inénarrable personnage, célèbre pour ses facéties lors des matchs de football, ceux de Diables Noirs et des Diables Rouges, notamment, meurt le 17 août 2011. Supporter des Diables Noirs, Olivier Massalou doit son sobriquet à Kimina -Makumbu, grand reporter sportif qui l'en affubla, lors d'un match opposant les Diablotins au V. Club de Kinshasa, en 1962, au stade Marchand. « Ambassadeur », né le 17 avril 1932, couturier de son état, était véritablement un amuseur des foules.

Après le sport, la musique est touchée à son tour. Jeany Ibela-Ibel cesse de vivre, le 24 août 2011 à Brazzaville. Colonel des FAC, il était le président-fondateur de l'orchestre poly musique Adjonson. La fête n'est jamais loin de la mort. Un méga concert, en hommage aux victimes du stade Eboué, est organisé, le mercredi 24 août 2011. Ce drame avait occasionné l'annulation pure et simple de l'édition 2011 du Fespam. À l'origine de ce drame, une cohue à la façade nord-est du Stade Eboué, consécutive à l'entrée au stade des artistes brésiliens.

Gervais Hugues Ondaye, promoteur culturel congolais et directeur général du festival et international de musique traditionnelle « Feux de Brazza » devient membre du bureau exécutif du Cim (Conseil international de la musique), lors des travaux de la 34ème assemblée générale de cette institution, du 26 au 1er octobre 2011, à Tallinn, en Estonie. Du 18 au 19 septembre, la ville d'Impfondo abrite un mini festival de musique traditionnelle, créé par Gilbert Djombo Bomondjo. Ce festival regroupe des ensembles de musique moundzombo et enyellé. Il vise à promouvoir la musique traditionnelle du département de la Likouala.

Décédé le 23 septembre à l'âge de 70 ans, à Pointe-Noire, Loussialala de la Poussière (Albert Nkibi de son vrai nom) est enterré le 6 octobre au cimetière municipal de Vindulu. Il était né à Myamba-Mouyondzi, dans le département de la Bouenza. « Ma copine » restera dans l'opinion, la chanson emblématique de son répertoire. Le mercredi 29 septembre, au petit matin, Michel Fylla Saint-Eudes « Rombaut » s'en est allé. Il faisait partie d'une race prodigieuse de touche-à-tout. Peintre, il est avec le Camerounais De Mouko et quelques autres, à l'origine de la peinture moderne au Congo, longtemps avant Pierre Lods et son école de peinture de Moungali en 1951 ; footballeur, il a joué au CAB (Club athlétique brazzavillois, une équipe du championnat européen de Brazzaville et Léopoldville. Comme l'écrit Clément Massengo, dans le journal La Semaine Africaine, « Le colon français, permettait cependant à quelques hommes de « couleur » d'opérer à ses côtés, tels, Faignond, Augustin Chango, Benoît de Carvalho, Julien Matongo et Fylla Rombaut. Ce dernier, sportif accompli, initia de nombreux enfants de Poto-Poto à l'haltérophilie, la boxe, etc. »

Lors de la 11ème édition des Kunde, le 28 septembre 2011, au Palais des sports de Ouagadougou (Burkina Faso), l'orchestre Extra Musica est désigné meilleur groupe de la décennie 2001-2011. Nadège Batou, réalisatrice congolaise, de retour d'une formation à l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son présente le vendredi 7 octobre 2011 son film « Mwana'a Congo », dans la salle André Gide de l'Institut français du Congo, à Brazzaville. Ainsi va la vie au Congo.