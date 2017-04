Congo-Brazzaville: L'UPCO prête pour les échéances électorales prochaines

Avec le lancement de sa cellule électorale hier à l'hôtel Africana Palace par sa présidente Mme Lyska Abayuwe, l'Union pour le Peuple Congolais (UPCO), parti allié à la majorité présidentielle se lance dans la course électorale et cela à tous les niveaux national, provincial et local.

La présidente de l'UPCO qui a officiellement installé les membres qui doivent animer cette cellule les a appelés à la mobilisation des électeurs. « Vous avez la charge de bien travailler pour que nous puissions gagner les élections. Si nous perdons les élections, vous en serez responsables... ».

La cellule électorale de l'UPCO est composée d'un coordonnateur en la personne de la présidente du parti, d'un rapporteur, d'un rapporteur adjoint, d'un secrétaire, d'un questeur , de quatre collèges à savoir la communication, la formation et la sensibilisation, le processus électoral et questions juridiques et de la logistique.

Pour la présidente de l'UPCO, la cellule électorale devra produire un programme des élections ; mettre en place des stratégies de sensibilisation des électeurs, coordonner la liste des candidats de l'UPCO en accord avec celle de la majorité présidentielle; présenter la liste des observateurs à déployer dans les bureaux de vote et mobiliser les ressources nécessaires susceptibles de remporter le scrutin électoral à tous les niveaux.

L'UPCO qui a l'ambition d'obtenir le pouvoir politique par la voie des urnes et le conserver le plus longtemps possible comme l'a fait savoir Lyska Abayuwe devra mettre les bouchées doubles pour s'installer sur toute l'étendue du territoire national. A cette préoccupation, la présidente de l'UPCO rassure : « s'agissant de l'implantation du parti dans les coins de la République non encore conquis, des stratégies de haute facture seront arrêtées pour la réussite de cette grande opération qui devra continuer son bonhomme de chemin ; il s'agira de faire d'une pierre deux coups pour aboutir mordicus à la visibilité de l'UPCO sur toute l'étendue du territoire national »

Le secrétaire général Franck Kabango a rappelé que le lancement de la cellule électorale de l'UPCO s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le secrétaire général de la Majorité présidentielle lors de l'installation le 9 janvier 2017de la centrale électorale de la Majorité présidentielle demandant à chaque parti politique, membre de cette majorité présidentielle de constituer en son sein une cellule de cette centrale électorale pour la bonne préparation des élections générales