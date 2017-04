Maroc: Deux grandes zones abritent les neuf pôles thématiques du SIAM

Très prisée des visiteurs, la zone A regroupe le pôle "Régions", le pôle "Sponsors et institutionnels", le pôle "Produits du terroir", le pôle "Elevage" et le pôle "Machinisme", tandis que la zone B rassemble le pôle "International", le pôle "Agrofourniture", le pôle "Produits", le pôle "Nature et vie", ainsi qu'un centre de conférences de 6 salles, incluant un centre de presse, un centre d'affaires et un espace B2B.

Structuré autour du nouveau découpage régional, le pôle "Régions" rassemble les 12 régions du Royaume du Maroc qui déclinent les thématiques relatives à l'agriculture de leur zone géographique, notamment en termes de particularités géo-climatiques, de produits du terroir, d'agro-tourisme et de politique agricole, note la MAP.

Concernant le pôle "Sponsors et institutionnels", qui inclut un pavillon "Agriculture du Maroc" réservé à tous les acteurs liés au ministère de l'Agriculture, il est dédié aux différentes institutions publiques et privées qui s'impliquent dans l'agriculture marocaine et soutiennent le SIAM.

Bénéficiant d'une surface deux fois plus grande cette année, le pôle "Produits du terroir" regroupe, quant à lui, les coopératives et associations marocaines qui œuvrent en faveur de la promotion des produits agricoles artisanaux et régionaux.

Pour ce qui est du pôle "Elevage", qui propose un concours élevage (animation phare du SIAM), il contient les animaux du Salon représentatifs de l'élevage marocain, ainsi que toutes les activités vétérinaires s'y rapportant, alors que le pôle "Machinisme" est dédié au gros matériel agricole et aux équipements de l'exploitation agricole.

Sont présents au pôle "International", les entreprises étrangères, issues de 66 pays évoluant dans le secteur de l'agriculture ou l'agroalimentaire, les organismes internationaux et les Organisations non-gouvernementales (ONG).

S'agissant du pôle "Agrofourniture", il concerne les secteurs liés aux intrants et petits équipements en production végétale, alors que le pôle "Produits" constitue, pour sa part, le temple des petites et moyennes entreprises (PME) et des grandes entreprises agricoles ou agroalimentaires du Maroc qui proposent des produits bruts tels que les fruits et légumes, ou des produits transformés.

Le pôle "Nature et vie" rassemble les loisirs plein air, tels que la pêche et la chasse, le jardinage, les espaces verts, les forêts, ainsi que l'éco-habitat et les activités environnementales.