Burkina Faso: Meeting du CFOP - "Une nouvelle étape dans le combat" , selon Zéphirin Diabré

La troisième et dernière particularité de cette rencontre provient du fait que l'opposition entend publier une plateforme minimale et organiser son combat autour d'elle. Selon le président du CFOP, l'opposition est plurielle et compte de nos jours, plus d'une trentaine de partis d'obédiences idéologiques diverses et de parcours politiques variés.

Il fallait laisser un temps minimal aux dirigeants pour qu'ils fassent leurs preuves. « Plus d'une année a passé depuis leur arrivée au pouvoir, nous n'avons rien vu du tout », a-t-il constaté. Et d'affirmer que l'opposition, partant de ce fait, peut légitimement hausser de la voix pour leur faire entendre les revendications des burkinabè.

« L'opposition politique a décidé de réunir ses militants et sympathisants le samedi 29 avril prochain, à la Maison du peuple de Ouagadougou pour partager avec eux son analyse de la situation nationale et évoquer les perspectives de son combat démocratique ».

