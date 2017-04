Angola: Les députés préconisent l'adoption de mesures visant à prévenir la dévalorisation des salaires

A cet égard, les députés du groupe parlementaire du MPLA ont mis en évidence la mise en œuvre des politiques cohérentes pour diversifier l'économie et améliorer la qualité de vie de la population. Defenderam a negociação com os diversos parceiros como a via mais salutar para se poder adoptar um salário mínimo consensual, o qual terá de permitir que as famílias possam adquirir a cesta básica sem sobressaltos.

À l'occasion, il a été présenté des cas de pays où la crise est ressentie avec une plus forte incidence, en mettant l'accent sur le Nigeria, le Brésil et le Venezuela, où le pouvoir d'achat de la population a subi une forte dépréciation.

