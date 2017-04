Angola: Cuanza Norte - L'expansion de l'enseignement supérieur considéré comme un gain de la paix

Ndalatando — Le ministre par intérim de l'Enseignement Supérieur, António André, a considéré jeudi, à Ndalatando, capitale de la province de Cuanza Norte, l'expansion et la consolidation de l'enseignement supérieur comme l'un des acquis de la paix, conquise le 4 avril 2002.

Le ministre par intérim a fait ces déclarations quand il orientait la cérémonie de remise de iplômes à 202 nouveaux diplômés en licence de l'École Supérieure Pédagogique de Cuanza Norte, affirmant que la paix est le facteur déterminant pour le développement du pays et a permis l'expansion du réseau de l'enseignement supérieur en Angola.

Selon António André, grâce à la politique d'expansion de l'enseignement supérieur développé par l'Exécutif angolais, actuellement les jeunes n'ont plus besoin de quitter une province vers la capitale du pays à la recherche de connaissances dans les universités, comme auparavant.

«Aujourd'hui est un jour de fête et ce parti est le fruit de la paix, dont l'artisan est le Président de la République, José Eduardo dos Santos, qui a toujours eu à l'esprit qu'avec la paix, les Angolais pourraient prospérer de plus en plus, sur tout le territoire national. L'école supérieure pédagogique est un exemple d'expansion de l'enseignement supérieur dans le pays », a-t-il dit.

António André a souligné qu'en raison de la réalisation de la paix, le Gouvernement angolais a créé les conditions nécessaires pour étendre le réseau d'écoles de l'enseignement supérieur dans les localités où il y en avait, ouvrant ainsi la voie au développement du pays.

Le ministre a demandé aux finalistes de s'engagent de plus en plus dans la consolidation du processus éducatif dans le pays à travers ses différents sous-systèmes, formant des cadres avec qualité et intéressés au développement du pays. Des diplômes ont été décernés aux finalistes des cours de linguistique portugaise, anglaise et française, mathématiques, physique, biologie, chimie et d'enseignement primaire.

La province de Cuanza Norte a deux établissements d'enseignement supérieur, notamment l'école supérieure pédagogique et l'École supérieure polytechnique. Dans l'Ecole supérieure pédagogique, créée en 2007, sont dispensés les cours de langue portugaise, langue anglaise, langue française, mathématiques, physique, biologie, chimie et enseignement primaire.

A son tour, l'Ecole supérieure polytechnique, ouverte en 2011, est une unité organique affectée à l'Université Kimpa Vita, qui forme techniciens en analyse clinique, comptabilité et gestion et informatique de gestion.