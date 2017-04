Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala promet « de faire de son mieux » pour la tenue des élections « à l'échéance prévue », selon CETA

Le premier ministre de la RDC, Bruno Tshibala promet de faire de son mieux une fois le gouvernement publié pour que les élections aient lieu à l'échéance prévue, a affirmé jeudi 20 avril, le professeur Eale Bosela, chef de la délégation mixte de la conférence des églises de toute l'Afrique (CETA) et du Conseil mondial des églises (COE).

Cette délégation séjourne à Kinshasa depuis mardi 18 avril. Elle a été reçue ce jeudi par le premier ministre Bruno Tshibala. L'échange a porté sur l'évaluation de la situation politique de l'heure en RDC.

« On a d'abord parlé des élections avec Bruno Tshibala. On voulait savoir comment il perçoit cette période parce qu'on a perdu beaucoup de mois. On lui a demandé si les élections se tiendront à l'échéance prévue. Il nous a confirmé qu'il fera de son mieux une fois le gouvernement sorti et va se battre pour que les élections aient lieu », a rapporté le professeur Eale Bosela.

Cette délégation a aussi parlé de la situation sécuritaire à travers le pays qui risque d'entraver le bon déroulement du processus électoral.

La délégation a demandé à Bruno Tshibala comment les élections seront organisées si le matériel de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) n'est pas déployé dans certains, de suite de l'insécurité.

Selon le professeur Eale Bosela, le premier ministre leur a promis « de descendre personnellement aux Kasaï et partout ailleurs pour que les gens s'enrôlent et que la paix revienne ».

Concernant la question du social de la population congolaise, Bruno Tshibala aussi indiqué qu'il allait s'y pencher « pour alléger tant soit peu la condition sociale de la population », a restitué le chef de la délégation de la CETA.

La délégation prévoit de rencontrer jeudi dans la soirée le Rassemblement de l'opposition dirigé par Felix Tshisekedi et plus tard des membres des différentes représentations diplomatiques en RDC.

La CETA compte plus de 130 millions de membres à travers l'Afrique, plus de 40 conseils des Eglises dont 24 communautés en RDC et travaille dans plus de 30 pays.