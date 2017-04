Congo-Kinshasa: Face à un monde fou à Selembao - Rassemblement - Freddy Kita précise les choses

Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

« Après la mort d'Etienne Tshisekedi, un groupe de personne a confectionné des faux documents, pour restructurer le Rassop. Et, dans leur sale besogne, il n'ont tenu à associer aucun signataire de l'acte de Genval, qui a crée cette plate-forme, et qui sont, de droit, membres du Conseil de sages », a dit Freddy Kita. Toutes les impasses qui ont lieu en ce moment au sein du Rassemblement et ses conséquences aux discussions directes de la CENCO sont causées par le fait que certains membres du Rassemblement ont décidé de foncer dans leur volonté de restructurer cette plateforme politique. Si le G7 qui avait pris le devant sur cette lancée avait, évidemment avec les autres, pris la réelle mesure des avertissements, tout le rififi actuel aurait été évité. Hélas ! Ils ne l'ont pas fait.

Il ne digère pas, alors pas du tout la chasse aux sorcières qui a lieu au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au chargement. Dans une rencontre hier, jeudi 20 avril 2017, avec la base du MPP -où il rejette toujours son exclusion-, ce signataire de l'acte de Genval, a recadré les choses. Seul Etienne Tshisekedi a le pouvoir et l'autorité pour chasser un membre, mieux un sage du Rassemblement de cette plate-forme.

