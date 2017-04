Les cinq « grands » en course pour l'Elysée évoquent la relation avec le continent. Plus »

L'Organisation souligne par ailleurs qu'une attention politique accrue pour lutter contre les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires chroniques constitue une façon puissante d'améliorer la longévité et l'espérance de vie saine.

Sous la pression du vieillissement démographique, de l'urbanisation rapide et la commercialisation mondialisée de produits malsains, les maladies chroniques non transmissibles ont pris le pas sur les maladies infectieuses en tant que principaux tueurs dans le monde entier.

Composé de plusieurs chapitres qui seront publiés durant les six prochaines semaines, le rapport intitulé '10 ans dans la santé publique 2007-2017' passe en revue les réussites, les revers et les défis persistants qui ont marqué le mandat de Dr Margaret Chan comme Directrice générale de l'OMS.

