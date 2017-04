Congo-Kinshasa: Une radio communautaire incendiée par un groupe de miliciens en RDC

Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

Contacté par JED, Yves Beya a déclaré : « J'ai été suspecté par les miliciens de Kamuina Nsapu de cacher les éléments des Forces Armées de la RD Congo et de la Police dans les installations de la radio, de posséder le portrait officiel du Président de la République. Heureusement, ils n'ont rien trouvé. Avant de partir, ils m'ont dit que j'avais de la chance car, ils étaient prêts à me décapiter. Je croyais que leur mission était terminée. J'ai été surpris de les revoir le samedi venir cette fois-ci incendier nos équipements de transmission. Tous les journalistes qui se trouvaient dans les installations de la radio ont réussi à fuir au moment de cette incendie ».

La veille vers 21 heures, au moins vingt de ces miliciens avaient investi les locaux de ce média au moment où M. Yves Beya, journaliste et promoteur de la Radio Communautaire Satellite du Kasaï, était en train de présenter une émission. Munis d'armes blanches, ces assaillants ont sommé le journaliste d'interrompre son émission et de sortir du studio. C'est alors qu'ils ont fouillé de fonds en comble les locaux de la radio à la recherche, selon eux, des photos du Président Joseph Kabila. Ne les ayant pas trouvées, les miliciens de Kamuina Nsapu ont momentanément confisqué le téléphone d'Yves Beya en le soupçonnant de détenir les numéros de contact des autorités militaires et policières.

