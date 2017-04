Togo: Mme Granado explique le processus de validation

Depuis le 1er avril dernier, le Togo est entré dans la phase de la seconde validation relative au processus ITIE. Cette phase a effectivement démarré ce jeudi avec une conférence de presse conjointement tenue par le Secrétariat Technique et une délégation du secrétariat international de l'ITIE qui est au Togo pour cinq jours.

« Nous sommes ici dans le cadre de la validation du Togo et nous allons travailler avec le groupe multipartite, les représentants du gouvernement, les représentants des entreprises, les représentants de la société civile pour collecter les informations sur ce qui est publié et ce qui ne l'est pas ici au Togo », a déclaré Giséla Granado, Directeur-pays au Secrétariat International de l'ITIE et chef de la délégation.

Selon elle, cette seconde validation est différente à la première qui avait déclaré le Togo pays conforme en 2013. En effet, la première validation avait évalué le Togo sous les règles datant de 2011. Mais, en 2016, les règles ont été revues.

« Cette norme est beaucoup plus élargie ; ce n'est plus uniquement les revenus. Ça couvre l'octroi des licences, la production, les exportations, la distribution des revenus, la contribution économique et sociale », a précisé Mme Granado. Une nouvelle norme qui oblige le Togo à « publier beaucoup plus d'informations qu'avant », a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle norme change ainsi le langage : l'on ne parle plus « pays conforme ou non conforme », mais de progrès. A cet effet, le pays évalué peut avoir l'une des mentions suivantes : progrès satisfaisant, progrès significatif, progrès indicatif et aucun progrès.

Trois étapes composent la validation, notamment la partie initiale qui est en cours par la délégation de Mme Granado, l'élaboration et la soumission du rapport initial au validateur et enfin l'examen dudit rapport par le validateur. Les résultats ne seront disponibles que dans le courant du troisième trimestre de cette année.

Au total 51 pays font partie de l'ITIE dans le monde, dont 14 sont francophones en Afrique sur 25.