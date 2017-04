Afrique Australe: SADC - Félix Tshisekedi piégé

Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

la France, la Grande-Bretagne... , il s'est tenu un second dialogue Kinshasa, sous le label de la Cenco (Conférence Episcopale du Congo), dont la mise en application bute sur deux points : désignation du Premier ministre et du président du Conseil National Suivi de l'Accor du 31 décembre 2017.

Le Rassemblement se méfie terriblement de la SADC, qui avait en temps donné sa pleine caution à l'Accord du 18 octobre 2017 conclu la Majorité Présidentielle et une partie de l'Opposition, sous médiation d'Edem Kodjo, au motif que ce compromis politique avait caractère global et inclusif. Selon cette organisation sous-régionale,

Des envoyés spéciaux de la SADC (Communauté de Développement l'Afrique Australe), qui séjournent à Kinshasa depuis le début de semaine, en vue de la collecte des données relatives au blocage l'Accord du 31 décembre 2016 et de l'Arrangement Particulier, programmé hier jeudi 20 avril 2017 à Kempesky Hôtel, dans la de la Gombe, une séance de travail avec le Rassemblement des Politiques et Sociales Acquises au Changement.

