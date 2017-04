Congo-Kinshasa: En consultation chez Tshibala - Matungulu tourne le dos à Limete

Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

Fiché au départ parmi les contestataires de la restructuration porté, le jeudi 02 mars, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête Rassemblement, Freddy Matungulu avait fait taire les rumeurs en réconciliant publiquement avec Félix Tshisekedi à Limete, où s'était rendu, après sa bouderie, en compagnie du patriarche Kikwama et de Jean-Claude Vuemba.

L'opinion tant et internationale a, elle aussi, le sentiment que l'ancien des Finances, Budget et Economie dans le tout premier gouvernement Chef de l'Etat, Joseph Kabila (2001-2003), a tourné le dos à l' l'égale de la méga plate-forme politique pilotée par Félix et Pierre Lumbi, pour soutenir la fronde animée principalement Joseph Olenghankoy et Bruno Tshibala.

