« A travers ce programme, nous devons renforcer les capacités de nos communautés et changer les mentalités de nos populations pour une meilleure gestion durable de nos ressources naturelles en général et de nos forêts en particulier », a-t-il ajouté.

« La REDD+ ne concerne pas seulement la forêt. Elle doit aussi en tant que stratégie, ''irriguer" les aspects sectoriels que sont l'agriculture, l'énergie et tous les aspects liés au pastoralisme et au développement durable », a clarifié le secrétaire général Dr Sibidou Sina.

Par ailleurs, la formation à la REDD+ se décline sur trois objectifs tels, l'information et la sensibilisation, le renforcement des capacités et l'appropriation du processus de la REDD+, dont la finalité est d'aboutir à l'élaboration de la Stratégie nationale REDD+ du Burkina Faso.

Après les sept pays- pilotes sélectionnés pour ce programme à savoir, le Brésil, le Mexique, le Pérou, l'Indonésie, le Laos, le Ghana et la République démocratique du Congo (RDC), c'est le Burkina Faso, le 8e et le seul pays sahélien, comme l'a indiqué le secrétaire général du ministère, Dr Sibidou Sina, qui a pu bénéficier de ce PIF.

C'est dans l'optique de permettre aux cadres du ministère en charge de l'environnement de s'approprier ce programme et de renforcer leur contribution à sa mise en œuvre, que cette formation sur le PIF et sur la REDD+, a été initiée à leur intention le 20 avril dernier à Ouagadougou.

Le Programme d'investissement forestier (PIF) en cours d'exécution depuis 2014, devra contribuer à la préparation et à la mise en œuvre de la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+).

Le ministère en charge de l'environnement a organisé, le jeudi 20 avril 2017 à Ouagadougou, un atelier d'information et de formation sur le Programme d'investissement forestier (PIF) et sur la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), au profit de ses cadres.

