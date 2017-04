Sénégal: Discriminations à l'endroit des femmes - Une responsable pour la traduction du document-référence en langues nationales

Louga — Nafissatou Ndiaye Diakité, directrice adjointe de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a souligné jeudi la nécessité de traduire dans les langues nationales la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), en vue de la rendre "plus accessible".

"Ce document doit être traduit dans toutes les langues nationales pour être plus accessible aux populations", a-t-elle déclaré à des journalistes, au terme d'une rencontre de sensibilisation sur la CEDEF, qui a réuni l'essentiel des personnalités engagées dans la lutte pour l'émancipation de la femme.

Selon Mme Diakité, "cette convention qui sera traduite dans les six langues nationales (sérère, wolof, soninké, diola, pulaar et mandingue), a pour ambition de lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes", qui sont selon elle écartées de "certaines sphères" sociales, économiques et éducatives.

Dans un document de justification de cet atelier, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance note que ses services ont "un important rôle dans la création d'un environnement favorable aux changements de comportement qu'appellent les différentes recommandations formulées par le comité CEDEF".

Le financement d'un exercice de traduction de la CEDEF dans les différentes langues nationales a été obtenu du projet d'appui à la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, apprend-on de ce document.

Il ajoute que sa démultiplication et sa diffusion à l'échelle nationale vont suivre, compte tenu de "l'enjeu majeur" de cette problématique, qui est d'intensifier cette campagne d'information pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes.