Afrique de l'Ouest: Le Sénégal invité d'honneur des "72h du livre de Conakry"

D'après le directeur du Livre et de la Lecture, "la Guinée ne doit pas porter seule cet évènement, toute l'Afrique doit y contribuer en général et en particulier l'espace ouest-africain".

Les participants sénégalais, écrivains, éditeurs et universitaires sénégalais, vont par ailleurs participer à des colloques et conférences à l'agenda de cette manifestation, a poursuivi M. Lô.

Des artistes, animateurs, des représentants d'associations professionnelles du livre et de la culture et d'institutions nationales vont compléter la délégation sénégalaise, a indiqué le directeur du Livre et de la Lecture.

A ces raisons, il fait ajouter "l'amitié exemplaire et les solides relations de coopération entre les deux pays-frères", a fait valoir le directeur du Livre et de la Lecture.

Le choix porté sur le Sénégal se justifie selon lui par "son dynamisme, sa riche production littéraire et ses réalisations dans le secteur du livre, de l'édition et de la lecture".

Le chef de l'Etat Macky Sall "a accepté cet honneur et a instruit le ministre de la Culture et de la Communication d'organiser la participation de notre pays" à cet évènement, occasion de "nombreuses activités" autour du livre, du 23 au 27 avril, a-t-il fait savoir.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.