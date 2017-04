De même, le 27 avril, la présentation des livres lauréats du concours littéraire du 16e sommet de la Francophonie, enchantera les visiteurs, avec la participation du Syndicat national des éditeurs et des libraires (Synael). Des séances de sketch et de slam égayeront également les journées de cette 13e édition .

La foire du livre qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du livre et des droits d'auteurs, verra également des conférences-débats sur la littérature et la chaîne du livre à Madagascar.

lecteurs. Un lieu de rencontre et d'échanges pour les auteurs, éditeurs, lecteurs, professionnels, étudiants et surtout enfants, la foire honore cet amour intemporel pour le livre dans toute sa splendeur.

Initié par l'association des éditeurs de Madagascar (Aedim) et parrainé par le ministère de la Culture et de la promotion de l'Artisanat et la sauvegarde du Patrimoine, cet événement contribue à la visibilité des auteurs talentueux, tout en fédérant la majorité des

Un événement exclusif pour les férus de littérature de la ville des Mille, la grande foire du livre rouvrira ses portes du 24 au 28 avril. Rendez-vous est ainsi donné à l'occasion sur l'Esplanade à Antaninarenina, pour un public de tous âges. Toujours dans l'optique de réveiller, d'ancrer et de satisfaire tout un chacun à travers l'amour du livre, la foire se redécouvre, cette année, à travers sa thématique principale « Le livre, source de savoir et un bel outil éducatif».

