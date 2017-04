Cameroun: Bertoua est prête pour les obsèques de Joseph Charles Doumba

Les lampadaires sont en cours d'installation. Les nids de poule sur certains tronçons sont comblés. Rien n'est laissé au hasard. Et le jour J, tout sera prêt pour accueillir toutes les délégations. De son côté, Me Oliver Cromwell Bembell D'Ipack, président de section RDPC du Lom-et-Djérem sud 1, met les petits plats dans les grands, en vue d'une mobilisation militante sans précédent.

C'est tout Bertoua et même toute la région de l'Est qui mettent la main à la pâte pour l'organisation réussie des obsèques de Joseph Charles Doumba, digne fils de la contrée, décédé à 81 ans. L'ultime hommage que la nation s'apprête à lui rendre est prévu ce samedi 22 avril 2017, dans son caveau familial, au « Bois Kinda », à Bertoua.

