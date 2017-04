Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

Pour rappel, ces trois projets de loi portaient respectivement sur les échanges et commerce électronique, le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 14/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ainsi que le projet de loi sur les télécommunications et technologies de l'information et de la communication en RD. Congo.

Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, le Gouvernement qui expédie les affaires courantes ne peut poser des actes engageant l'avenir du pays. C'est raison pour laquelle, le Ministre sortant des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PT-NTIC), Amy Ambatobe Nyongolo, a été empêché, au cours de la plénière du 19 avril dernier, de présenter ses trois projets de loi à l'Assemblée Nationale.

