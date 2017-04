Congo-Kinshasa: UDPS - La Dynamique Progressiste soutient Bruno Tshibala !

Le Nouveau Premier Ministre, Bruno Tshibala, peut compter sur l'appui de la Dynamique Progressiste de l'Union pour la Démocratique et le Progrès Social.

Dans une mise au point sur l'évolution de l'actualité du pays signé le 19 avril dernier, Sylvain KAMANY KATALAYI et d'autres signataires ont constaté qu'à ce jour, le poste du Premier Ministre n'est pas vacant en République Démocratique du Congo. Il est bel et bien occupé par l'homme qu'il faut, en la personne de Tshibala Nzenzhe.

Dans le fonds de cette mise au point, ils appellent Bruno Tshibala à assumer ses nouvelles fonctions, en cette période aussi difficile, avec détermination afin de réaliser les objectifs prioritaires lui assignés par le Chef de l'Etat que sont : l'Organisation des élections, sources de toute légitimité ; Garantir la sécurité des personnes et de leurs biens ; et enfin, le relèvement du niveau de vies de nos compatriotes.

Par la même occasion, la Dynamique invite tous les anciens prétendants à ce poste à bien vouloir cesser toute campagne de dénigrement indigne de leur rang en l'encontre de l'actuel Premier Ministre.

A la Communauté Internationale, la Dynamique Progressiste de l'UDPS sollicite son entière implication dans l'accompagnement des efforts du Gouvernement de la République pour la pacification du pays et l'organisation des échéances électorales à venir à tous les niveaux dans le délai convenu, tel que souhaité par notre peuple. Ci-dessous, l'intégralité de cette mise au point !

DYNAMIQUE PROGRESSISTE DE L'UDPS

MISE AU POINT SUR L'EVOLUTION POLITIQUE DU PAYS

La Dynamique progressiste de l'UDPS constate à ce jour que le poste du Premier Ministre n'est pas vacant parce que légitimement et légalement occupé par Me Bruno Tshibala Nzenzhe, conformément, non seulement aux dispositions pertinentes de l'Accord du 31 décembre 2016 facilité par la CENCO, mais également, et surtout, aux dispositions de la matière de l'article 78 de la Constitution qui donne pouvoirs et prérogatives au Chef de l'Etat de nommer le Premier Ministre de la RDC.

Par conséquent, la Dynamique invite tous les anciens prétendants à ce poste à bien vouloir cesser toute campagne de dénigrement indigne de leur rang en l'encontre de l'actuel Premier Ministre.

Au Premier Ministre Bruno TSHIBALA, compagnon de lutte, la Dynamique le soutient et l'encourage d'assumer ses nouvelles fonctions, dans cette période aussi difficile, avec détermination afin de réaliser les objectifs prioritaires lui assignés par le Chef de l'Etat que sont :

-L'Organisation des élections sources de toute légitimité ;

-Garantir la sécurité des personnes et de leurs biens ;

-Et enfin, le relèvement du niveau de vies de nos compatriotes.

A la Communauté Internationale, la Dynamique Progressiste de l'UDPS sollicite son entière implication dans l'accompagnement des efforts du Gouvernement de la République pour la pacification du pays et l'organisation des échéances électorales à venir à tous les niveaux dans le délai convenu, tel que souhaité par notre peuple.

Conclusion

La Dynamique Progressiste de l'UDPS réitère encore une fois de plus, son soutien indéfectible à leur compagnon de lutte, le Co-fondateur, Bruno TSHIBALA NZENZHE qui a fait ses preuves convaincantes et dans l'UDPS et au Rassemblement comme porte-parole et lui souhaite, de ce fait, un fructueux mandat à la tête du Gouvernement de l'Union Nationale de la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 19 avril 2017

Sylvain KAMANY KATALAYI

Président

Edmond BASENGULA STHOMBA

Vice-Président

Raphaël KALONDA EHUNGUMO

Rapporteur

Héritier BILONGO KITOKO