Burkina Faso: CODER - Rasmané Ouédraogo de la NAFA, désigné nouveau président

Pour ce faire, la CODER souhaite que le chef de l'Etat convoque ce forum. «C'est en sa qualité de garant de l'unité nationale que nous demandons au chef de l'Etat de convoquer la nation burkinabè à un forum national », ont plaidé Me Gilbert Ouédraogo et ses camarades.

Le message véhiculé partout était le même. Il s'agit de la question de la justice, de la remise de la nation au travail, de la relance économique et de la sauvegarde de la démocratie. En effet, pour la CODER, une justice impartiale doit être un élément essentiel de la réconciliation nationale et pour cela, il faut que « cette justice soit indépendante et équitable».

