Pour lui, la VITHRO a pour but de faire connaître les restaurants et amener la population à consommer les produits locaux. «C'est ce que l'on appelle le tourisme intérieur», a-t-il mentionné.

Les questions des journalistes ont porté sur l'existence du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), et la question sécuritaire. A entendre, le président de l'APHRB, la VITHRO n'est pas une activité de trop car certains pays de la sous-région possèdent plusieurs salons.

A ce titre, un carnaval, une journée du Roi, une exposition, des excursions touristiques et des conférences-débats vont composer cette rencontre. Selon le président de l'APHRB, Pierre Célestin Zoungrana, la VITHRO est une vitrine pour présenter aux Burkinabè et aux autres pays les fortes potentialités du Burkina Faso en matière touristique, hôtelière et gastronomique.

L'information a été donnée aux journalistes, le jeudi 20 avril 2017 à Ouagadougou, par l'Association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina (APHRB). Le coût total de cette première édition du VITHRO s'élève à 46 millions de FCFA et va se tenir sur le thème «Quelles stratégies pour une relance du tourisme interne».

L'Association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina (APHRB) a organisé, le jeudi 20 avril 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse pour décliner les grandes lignes de la première édition de la Vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO).

