Ile Maurice: Seafood Expo Global 2017 - Une délégation mauricienne en Belgique du 25 au 27 avril

communiqué de presse

Des compagnies évoluant dans le secteur de l'aquaculture et des produits de mer participeront à la Seafood Expo Global 2017 (SEG), la plus importante foire commerciale pour la promotion de poissons et de fruits de mer, qui se tiendra du 25 au 27 avril 2017 à Bruxelles en Belgique. Enterprise Mauritius dirigera la délégation.

Les compagnies locales qui participeront à cet événement sont Ferme Marine de Mahébourg Ltd, SAPMER et Princes Tuna Mauritius Ltd. Le pavillon mauricien exposera des produits tels que red drum fish, seabass fish, filets de poisson, steak surgelé de thon, poisson salé et thon en boîte et en sachet.

La foire SEG agira comme plateforme pour promouvoir le secteur des produits de mer de Maurice. Elle permettra aussi de consolider nos marchés traditionnels et accroître la visibilité de Maurice comme une source de qualité pour l'exportation de produits de mer.

Selon le rapport "The EU Fish market" publié récemment par l'Observatoire du marché européen de la pêche et de l'aquaculture, les dépenses des consommateurs de l'Union européenne pour les produits de mer et de l'aquaculture ont augmenté de 3,5 % en 2015, faisant de l'Union européenne la plus grande importatrice de produits de mer surgelés et frais au monde. Ainsi la demande grandissante des produits de mer en Europe représente une opportunité pour les entreprises locales du secteur des produits de mer.

La participation d'Enterprise Mauritius à SEG depuis 2009 a permis au pays de maintenir et de consolider sa position sur le marché européen qui représente aujourd'hui 95 % de nos exportations locales des produits de mer.

Au cours des six dernières années, les exportations de fruits de mer ont augmenté de 30 % passant de Rs 7,7 milliards en 2010 à Rs 10 milliards en 2016. Aujourd'hui, le Seafood mauricien représente le deuxième pilier de l'industrie manufacturière.

La foire SEG, qui se tient chaque année en avril, présente les produits de poissons et les fruits de mer aux décideurs et aux acheteurs qui dominent cette industrie en Europe et à travers le monde. En 2015, cet événement a attiré plus de 26 000 acheteurs, fournisseurs, et professionnels de plus de 140 pays.