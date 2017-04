Madagascar: Conseil des ministres - Huit nominations aux hauts emplois de l'Etat

communiqué de presse

Le conseil des ministres d'hier a procédé à huit nominations aux hauts emplois de l'Etat. Il s'agit de Ranoroharisoa Tiavina Omega en tant que Directeur Général de l'agence nationale de la filière Or, de Rakotonasy Solonjaka Hiarintsoa comme Directeur Général de l'Institut National de l'Infrastructure (ININFRA) et de Rakotoarimino Raheriarijaona Théodore au poste de Directeur Général de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Les autres nominations concernent notamment les postes de directeur de la Formation Professionnelle continue et du Renforcement des capacités, du directeur de la base de données auprès de l'Office national de l'Emploi et de la Formation (ONEF, et du directeur de la Perspective Economique et Sociale auprès de l'ONEF.

Il y avait eu également la nomination de deux directeurs régionaux.