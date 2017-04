Afrique: Judo - Le continent en liesse à Mahamasina

Représentés dans toutes les catégories en kata et en combat individuel, les judokas malgaches n'ont pas démérité en remportant une médaille d'or et deux médailles d'argent. L'or malgache a été remporté par Rija Ratovona et Tarimy Rabemasoandro au Nage-No-Kata. Ony Rasamimanana et Zo Ranaivoson se sont emparés de la médaille d'argent.

Je dis bravo et félicitations à tous ces hommes et femmes exceptionnelles qui ont contribué directement ou indirectement à cette fête du judo Africain à Madagascar ».

Je voudrais remercier le Comité d'organisation malgache pour leurs sens de professionnalisme, leurs engagements, leurs dévouements et leurs sacrifices dans le travail bien fait, pour avoir pendant quatre jours successifs bravé le sommeil et la fatigue afin de réaliser le meilleur Championnat d'Afrique auquel j'ai pu assister.

Nous sommes fiers en tant qu'Africain de pouvoir réaliser une telle prouesse dans le domaine de l'organisation d'une compétition de judo en présence du Président de la Fédération Internationale de Judo (FIJ). À travers cette organisation, les autorités et le peuple malgache ont fait la fierté et honoré l'Afrique par cette organisation.

Les férus de cette discipline de part le monde ont pu suivre les combats en live. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces Championnats d'Afrique, en premier lieu l'Etat à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports et Tafita.

Habib Sissoko, président de l'UAJ : «On a été touché par l'hospitalité du peuple malgache.C'est une fierté pour mon équipe d'accueillir les nouveaux membres à ce premier championnat d'Afrique senior à Madagascar. Nous allons améliorer la gouvernance et rendre les compétitions attrayantes et performantes pour ce mandat ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.