Madagascar: Banque - La BNI modernise son système d'information

Des responsables de la BNI ont annoncé l'innovation, hier. Concurrence oblige, les banques primaires rivalisent de créativité pour attirer la clientèle. A l'instar de la BNI Madagascar qui vient d'adopter le concept « la banque de demain c'est maintenant ».

« C'est un concept qui conforte notre position de banque moderne et innovante » ont déclaré, hier des responsables de la BNI Madagascar, lors d'une conférence de presse tenue, à son siège à Analakely. Il s'agit en fait de la modernisation de l'ensemble du système d'information bancaire de la BNI Madagascar, opérationnel depuis le 10 avril dernier.

BNI.NET. En effet, la banque a beaucoup investi dans la modernisation de son site transactionnel, baptisé BNI-NET. Un système qui a l'avantage de permettre aux clients de la BNI Madagascar de gérer en toute sécurité leur compte en temps réel et de contacter leur banque, à tout moment et n'importe où.

« Grâce à BNI-NET, le client peut consulter le solde et les mouvements de ses comptes, effectuer des virements, effectuer des mises à disposition, suivre les états de ses prêts, consulter les cours de devises, commander des chéquiers, créer des alertes personnalisées... » a-t-on expliqué, lors de cette conférence de presse.

Et pour démocratiser l'accès aux services bancaires numériques, la BNI MADAGASCAR propose, à partir de maintenant, l'accès gratuit à BNI-NET.

Et ce n'est pas tout, puisque les clients peuvent disposer de ce que la BNI Madagascar appelle les services de Banque sans Distance tels que BNI-PHONE ou BNI-SMS, permettant de gérer et suivre ses comptes grâce à n'importe quel modèle de téléphone.

Relooké. Par ailleurs, le site www.bni.mg a été entièrement relooké. « Dans cette même optique de progrès, une nouvelle version du site institutionnel est disponible sur l'adresse www.bni.mg via une tablette, un mobile, ou un PC » ont précisé les responsables de la banque.

« Vitrine de la modernité, du dynamisme et de la réactivité de BNI MADAGASCAR, ce nouveau site présente l'ensemble des informations claires et utiles relatives aux produits et services adaptés à chacune des catégories de sa clientèle, Particuliers, Entreprises ou Institutionnels.

Complètement interactif, le site permet par exemple de prendre directement rendez-vous pour une ouverture de compte à l'agence de son choix, de prendre contact avec son gestionnaire, de faire des simulations de crédit, de trouver les itinéraires pour se rendre en agence, de postuler aux offres d'emploi, ou encore d'envoyer des dossiers de candidature spontanée...

Parallèlement à ses efforts d'investissement pour les nouvelles technologies, la banque poursuit ses projets d'extension du réseau qui compte actuellement 57 agences et 84 Guichets Automatiques de Banque, la plaçant au 2e rang du plus grand réseau de Banque à Madagascar. La Banque ouvrira encore cette année plus d'une dizaine d'agences dans tout le pays, pour se rapprocher davantage de la population ».