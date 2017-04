Afrique: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Le Recreativo do Libolo de Julssy Boukama Kaya corrige le Desportivo JGM (6-0). Et remonte à la 5e place avec 16 points. Le Recreativo compte toujours 3 matchs en retard à jouer.

Le FK Tirana tient sa finale de Coupe d'Albanie : l'équipe de Merveil Ndockyt et Moïse Nkounkou a battu le Besëlidhja Lezhë (2-0), après avoir fait match nul 1-1 chez le 2e de deuxième division lors du match aller. Les deux internationaux étaient titulaires et ont joué l'intégralité du match (Ndockyt en meneur et Nkounkou sur le côté gauche de l'attaque). En finale, Tirana, 6e du championnat, affrontera le Skënderbeu Korçë, 3e au classement. Le match aura lieu le 31 mai.

