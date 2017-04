Ile Maurice: Parlement - Salaires et contrats à l'agenda

La députée indépendante Danielle Selvon a demandé à la «Speaker», Maya Hanoomanjee, de retirer toutes ses questions inscrites pour la séance de mardi en signe de protestation. Cette démarche intervient après qu'une de ses interpellations - dans laquelle elle demande la liste des investisseurs malgaches et s'il y a parmi des politiciens - a été rejetée. «Pour quelle raison on m'a censuré ? Avec toutes les affaires de drogue transitant par Madagascar, je voulais savoir s'il y a des trafiquants de drogue parmi ces investisseurs», explique-t-elle.

Aadil Ameer Meea aura pour sa part une question sur le contrat alloué à Stree Consulting pour planifier la construction du défunt projet Heritage City. La question du député Franco Quirin sera, elle, axée sur les prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Il demandera au ministre de la Jeunesse et des sports si une solution a été trouvée pour la cérémonie de lever du drapeau après la polémique impliquant les Comores et Mayotte, lors de la dernière édition.

Par ailleurs, le député du parti travailliste Ritesh Ramful interrogera le ministre de la Pêche, Prem Koonjoo, au sujet de la société qui a décroché un contrat pour l'ostréiculture dans le Sud. La députée Malini Sewocksingh du Parti mauricien social-démocrate interpellera le Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur les contrats obtenus par les deux compagnies de Sudesh Rughoobur, Atics Ltd et Keep Clean Ltd.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.