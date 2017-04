Erythrée: Polémique aux Pays-Bas autour d'un séminaire du gouvernement érythréen

Et le gouvernement avait exprimé son « malaise » avant la venue, pour l'occasion, du puissant Yemane Ghebreab, un proche conseiller du dictateur érythréen, détenteur d'un visa Schengen, et donc habilité à se transporter où il le désire en Europe. Cet idéologue est le principal animateur de ce mouvement nationaliste, que certains qualifient de « milice ».

Un face-à-face avait alors opposé des membres de la jeunesse du parti unique au pouvoir en Erythrée réunis en séminaire et des réfugiés qui s'étaient réunis, eux, pour dénoncer leur présence et leur intimidation constante de la diaspora.

L'ambassadeur d'Erythrée aux Pays-Bas est convoqué ce vendredi par le ministère des Affaires étrangères. Cette annonce de la diplomatie néerlandaise intervient après qu'un séminaire de la jeunesse du parti unique érythréen a été annulé par la mairie d'une petite ville du sud du pays. Il faut dire que les manœuvres d'intimidation et d'extorsion de la part d'agents de la dictature érythréenne sont dénoncées depuis quelques années en Europe, et notamment aux Pays-Bas, qui est, à l'heure actuelle, le seul pays d'Europe à avoir sévi contre ces pratiques.

