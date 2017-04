Gambie: Une nouvelle génération d'avocats pleine d'espoir

On a des devoirs et plus de responsabilités pour remettre notre système judiciaire sur pieds. La justice est encore lente, il est trop tôt pour pouvoir voir les transformations qu'on espère ».

A ses pieds, Alhagie Sambou espère qu'elle retrouvera bientôt tout son sens : « Les espoirs sont grands comparé à avant où l'environnement n'était pas favorable. On sait tous ce qui se passait. Parfois, un magistrat pouvait tout d'un coup recevoir sans raison une lettre de licenciement. Aujourd'hui, la Constitution et les lois vont être appliquées ».

Une cinquantaine d'avocats gambiens ont été formellement intronisés, ce jeudi, à Banjul, lors de la cérémonie. Après six ans d'études, les voici officiellement accueillis au sein du système judiciaire gambien. Une cérémonie toute particulière puisque ces jeunes avocats vont faire leurs premiers pas dans différentes cours de justice en pleine transformation après la fuite de Yahya Jammeh et le changement de régime.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.