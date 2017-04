Afrique de l'Est: Le Rwanda à son tour victime de la chenille légionnaire

A ces côtés, Sandrine une autre cultivatrice, mère de six enfants, se lamente sur sa récolte perdue. « A cette saison, les agronomes du gouvernement nous ont dit de seulement planter du maïs. Certains ont planté en plus des haricots illégalement. Mais ce n'est pas mon cas ».

Du champ de maïs d'au moins trois hectares, situé à Kimironko en périphérie de Kigali, il ne reste plus grand-chose : « Lorsque la chenille rentre dans le maïs, elle grignote tout l'intérieur. Vous voyez tous ces maïs ont été ravagés, seuls quelques-uns plus au loin ont été épargnés ».

Jacqueline Urayeneza écarte les feuilles d'un pied de maïs et attrape une petite chenille qu'elle écrase entre deux doigts. Puis d'un geste, l'agricultrice arrache la plante et la jette au loin. « Juste bonne à donner à manger aux chèvres », soupire-t-elle.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

