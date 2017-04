Ile Maurice: Péreybère - alerte aux méduses

La National Coast Guard (NCG) est en alerte, ce vendredi 21 avril. Elle a émis un avis sur la présence de méduses dans le lagon de la plage publique de Péreybère. La NCG déconseille toute baignade dans la région.

Au niveau du temps, la station météorologique prévoit un temps nuageux dans l'après-midi. Des pluies accompagnées d'orages isolés ne sont pas à écarter dans certaines régions.

En ce qui concerne la température, la maximale variera entre 25 et 28 degrés Celcius sur le plateau central et entre 29 et 31 degrés dans les régions côtières. La température minimale variera, elle, entre de 20 et 23 degrés Celsius sur les terrains élevés et sera entre 24 et 26 degrés Celsius sur le littoral.