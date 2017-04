Cote d'Ivoire: Gestion des déchets - L'ambassade de France s'associe aux entreprises locales

Lancé en 2015 dans le contexte de la Cop 21, ce projet est une démarche visant à la réduction de l'empreinte environnementale des représentations diplomatiques françaises à l'étranger. L'objectif est de montrer l'exemplarité de l'engagement de la France en matière de développement durable.

L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire Georges Serre signera ce vendredi 21 avril, à la Résidence de France, à Abidjan Cocody, des conventions de partenariats avec deux organismes locaux (Xilohe Industries et Paro. Ce, dans le cadre du projet « Ambassade Verte », visant pour cette chancellerie à s'engager dans la gestion intelligente de ses déchets et la réduction de son impact environnemental.

Lancé en 2015 dans le contexte de la Cop 21, ce projet est une démarche visant à la réduction de l'empreinte environnementale des représentations diplomatiques françaises à l'étranger. L'objectif est de montrer l'exemplarité de l'engagement de la France en matière de développement durable.

Pour cela, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a décidé de s'entourer de deux organismes engagés dans le tri des déchets.

A savoir Xilohe Industries, une entreprise locale, écologique et innovante qui récupère les déchets de bananiers afin d'en faire de la fibre puis différents produits comme des sacs. Et La société Paro-CI, spécialiste dans la récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le but du partenariat avec la première entreprise citée est de récupérer les déchets de bananiers sur le site de l'ambassade - qui sont actuellement en grande partie brûlés - et de les recycler.

Pour le second il s'agit de mettre à disposition de l'entreprise tous les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) de l'ambassade, ceci afin de lutter contre un problème de santé publique.

L'un des avantages de ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre de la Coopération entre le ministère en charge de la Salubrité et de l'Assainissement et l'Ambassade de France, favorise l'appui aux projets sociaux et l'accès à l'informatique pour les populations défavorisées.