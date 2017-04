En plus, Ibrahima Thioub a soutenu le choix de sa base optant d'aller en coalition aux législatives. Par là, le secrétaire socialiste chargé de la vie politique dans la commune de Mbour s'est désolé des propos de Barthélémy Dias demandant aux socialistes d'aller seuls au moment où des partisans de Khalifa Sall se coalisent avec d'autres pour aller aux législatives. Pour sa part, le secrétaire général T'ioule Cissokho, très remonté contre les déclarations de ses camarades socialistes animant la fronde à Malicounda, leur a lancé un défi aux prochaines législatives. Selon lui, le Parti socialiste est plus que présent dans son terroir. Il a fait par ailleurs comprendre que Khalifa Sall n'est pas représentatif du Parti socialiste.

Selon Ibrahima Thioub, le Parti socialiste n'appartient pas à Ousmane Tanor Dieng pour qu'il puisse le vendre. Il a invité pour autant Barthélémy Dias à méditer l'âge du responsable national du Bloc centriste gaïndé plus vieux que Tanor et Abdou Diouf et toujours membre de BBY. Pour Ibrahima Thioub, les socialistes de Malicounda sont derrière leur secrétaire général communal Thioulé Cissokkho, leur potentiel candidat sur la liste départementale selon la volonté de sa base politique. Selon son analyse, la commune de Malicounda doit avoir un poste de député, elle qui a longtemps patienté pour ce poste qui lui revient de droit. « La commune de Malicounda avec ses 17 000 inscrits doit être prise au sérieux ».

La section socialiste de la commune de Malicounda réitère son ancrage dans la coalition Bennoo Bokk Yaakaar et son soutien indéfectible à son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, objet d'invectives et d'insanités prononcées à son encontre par le député-maire Barthélémy Dias, lors d'un meeting des partisans de Khalifa Sall tenu à Malicounda Mbambara, il y a quelques jours. Ibrahima Thioub, le secrétaire socialiste chargé de la vie politique dans la commune de Mbour ne s'est pas ainsi privé de faire la réplique à Barthélémy Dias.

