Congo-Kinshasa: Freddy Matungulu - «Je n'ai pas trouvé d'inconvénients à échanger avec le Premier ministre»

Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

« Je pense que nous avons, en tant que responsable politique l'obligation de nous parler le plus régulièrement et c'est de cette façon qu'on trouvera des solutions consensuelles et inclusives pour sortir le pays de la crise », conseille-t-il.

« J'ai rencontré le Premier ministre non pas en tant que membre du Rassemblement, mais en tant que Freddy Matungulu. Je pense que sur la situation notamment économique extrêmement difficile, que nous connaissons, il y a un certain nombre d'idées assez précises que je peux apporter (... ) », estime le président de CNB.

Il précise qu'il a rencontré le Premier ministre en tant qu'expert économique et non pas en tant que membre du Rassemblement.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.