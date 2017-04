Sénégal: Ssorano va changer de statut - Les dessous d'une métamorphose en douceur

En attendant, Sorano fonctionne donc avec cette subvention annuelle de 470 millions de francs CFA (contre 350 millions précédemment). Et si Sorano devait changer de statut, l'Etat devrait « se désengager au fur et à mesure », mais encore faudrait-il que la structure puisse « entièrement se prendre en charge ».

Alioune Badara Bèye cite d'ailleurs quelques-unes des «exigences» qui accompagneront ce nouveau statut: «Parce que si Sorano change de statut, dit-il, il va falloir se montrer plus créatif, multiplier les contacts, revoir la nature des contrats sur le plan national et international... » En un mot, dit Alioune Badara Bèye, qui insiste sur chacune de ces syllabes, «Il faut rentabiliser Sorano».

Mais il y a tout de même quelques «limites», dit le Pca, qui laisse entendre qu'avec le système actuel, «Sorano ne peut pas prendre certaines libertés dans l'obtention des contrats, dans l'obtention des marchés, ou dans la gestion financière ».Quant à ce futur statut d'Etic, il devrait lui permettre de «s'ouvrir et d'être plus professionnel».

Pour faire court, disons que Sorano va tout simplement «changer de statut». Selon les explications du président du Conseil d'administration (Pca) du Théâtre, Alioune Badara Bèye, que nous avons eu au téléphone hier, jeudi 20 avril, Sorano va donc passer d'Epa (Etablissement à caractère public et administratif) à Etic (Etablissement à caractère industriel et commercial.

Il aura suffi de deux lignes, ni plus, ni moins, pour nous apprendre que le Conseil des ministres a adopté, ce mercredi 19 avril, le projet de loi qui abroge la loi n°66-62 du 30 juin 1996, «portant création», comme on dit dans le jargon, de la Compagnie du Théâtre National Daniel Sorano.

Sorano va donc changer de statut, passant ainsi d'un Etablissement public à caractère administratif (Epa), à un Etablissement à caractère industriel et commercial (Etic). Ce ne sera pas automatique, mais disons que Sorano va vers plus de liberté en matière de «politique artistique et commerciale». C'est une «vieille doléance» dit le président du Conseil d'administration (Pca) de Sorano, Alioune Badara Bèye, qui pense qu'il va falloir «rentabiliser» la structure et se montrer «plus créatif». Pour le metteur en scène Seyba Traoré, il va tout simplement falloir que Sorano «travaille» davantage.

Copyright © 2017 Sud Quotidien.

