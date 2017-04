Cameroun: Joseph Charles Doumba - La reconnaissance de la Nation

L'arrivée quelques minutes plus tôt de Jean Nkuete, secrétaire général du Comité central du RDPC, accueilli par le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, le préfet du département du Mfoundi, Jean-Claude Tsila et Mgr Roger Pirenne, archevêque émérite de Bertoua, marque le début des obsèques officielles décidées en l'honneur de ce haut commis de l'Etat par le président de la République, Paul Biya.

En vue, la gerbe de fleurs du président de la République et de la première dame, Chantal Biya. L'émotion chez les nombreux parents, amis et proches du défunt est à son comble. Bien en vue, au milieu de l'aéropage de personnalités de tous les horizons composé de membres du gouvernement, de parlementaires, des dames du Cercle des amis du Cameroun (CERAC), des représentants de partis politiques, le représentant personnel du chef de l'Etat.

Morgue de l'hôpital général de Yaoundé hier alors qu'il est 11 h et 5 mn. Un cercueil porté par huit officiers de police en tenue d'apparat est placé devant l'autel aménagé pour la circonstance. Le cercueil qui porte les restes de Joseph Charles Doumba, ambassadeur itinérant à la présidence de la République, ancien secrétaire général du Comité central du RDPC, ancien ministre et ancien directeur général de la SOPECAM est ensuite recouvert du drapeau de la République.

