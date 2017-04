Cameroun: Paix et sécurité - La nouvelle approche

L'ONU et l'Union africaine renforcent leur partenariat dans le domaine du maintien de la paix.

Le président de la Commission de l'Union africain (UA), Moussa Faki Mahamat et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres ont signé mardi à New York, un accord-cadre qui renforce la collaboration des deux organisations dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il s'agit d'une étape supplémentaire de la collaboration entamée en janvier dernier à Addis-Abeba en Ethiopie. Pour le président de la Commission de l'UA « Le moment est venu de faire une évaluation critique pour voir les faiblesses et les forces et surtout travailler ensemble pour réussir au mieux ces opérations de maintien de la paix sur le continent africain », a déclaré Moussa Faki Mahamat. L'Union africaine est prête à financer à hauteur de 25 % ses opérations de maintien de la paix. Il est question d'amener l'ONU à financer les 75 % restants.

Pour l'instant les discussions se poursuivent. Toutefois, l'ONU voit de bon œil les nouvelles dispositions africaines. Antonio Guterres exalte ainsi la complémentarité entre l'union africaine et l'institution qu'il dirige. « L'ONU ne fait pas de contre-terrorisme. Les Nations unies n'imposent pas la paix. Le renforcement des capacités de l'Union africaine en équipement, en formation et de ces financements prévisibles pour ses opérations, est donc absolument crucial pour la communauté internationale ». Par ailleurs, les deux institutions ont également fait part de leur convergence de vues sur d'autres sujets : les questions de développement, de la femme, de la jeunesse, de gouvernance, des droits de l'homme et de la gouvernance électorale.