Sénégal: Nguéniène/ Coopération décentralisée - Un bois communautaire en gestation

La commune de Nguéniène (Département de Mbour), en relation avec l'organisation non gouvernementale « Suisse partage » a démarré un projet de bois communautaire en début de semaine dans le village de Nguéniène-Peul. Le chantier a fini de prendre forme et attend d'accueillir ses premiers plants d'arbres fruitiers et d'essences végétales utilitaires.

Des pépiniéristes basés à Mboro (Département de Tivaouane) vont être mis à contribution pour trouver ces pousses. Selon Halim Tabet, le président de « Suisse partage », dans le cadre de la coopération décentralisée, c'est une diversification des interventions qui l'a poussé à trouver de nouvelles pistes d'intervention dans la commune, au-delà des puits forés et des moulins installés dans la commune par le biais de son association. Selon lui, l'innovation de la mise en place d'un bois communautaire est l'implication de la Fondation Crédit agricole Indosuez. Interrogé sur les objectifs de ce projet, il a avancé que « Le projet consiste à planter dans cette aire sécurisée des arbres fruitiers et des espèces d'utilité publique. Quatre puits forés vont assurer les besoins en eau pour arroser les plantes ».

Ngor Senghor, le chef de village de Nguéniène-Peulh a invité l'équipe pédagogique de son école à veiller à ce que le projet soit rentable pour l'école et la localité. Selon lui, le projet va occuper les jeunes et leur permettre de trouver des revenus. Alphousseyni Diaïté, le directeur de l'école primaire, a remercié pour sa part la fondation et « Suisse partage » de l'opportunité offerte qui permet d'occuper le village et les élèves.

Halim Tabet, le président de « Suisse partage » a expliqué la possibilité de l'extension du projet à d'autres localités de la commune de Nguéniène, en cas de réussite de cette première expérience. Il a rappelé, à l'actif de son Ong, le forage de 24 puits dont deux en cours, l'installation de 10 moulins, la construction d'une école élémentaire de six classes dont trois fonctionnelles et trois autres en cours de réalisation. Les élèves de cet établissement sont appuyés depuis trois scolaires avec des kits scolaires.