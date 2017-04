Congo-Kinshasa: La MONUSCO «incapable d'anéantir les rebelles», estime une délégation de députés de l'UE

Après la rencontre le gouverneur Paluku et responsables de la MONUSCO, les huit parlementaires européens ont rencontré les humanitaires avant de visiter le camp des déplacés de Mugunga, à plus de 10 Km à l'ouest de Goma.

« C'est évident que nous sommes très actifs. Chaque fois qu'on veut fermer une base, on reçoit beaucoup de protestations. Ça veut dire que la population attend quelque chose de nous. La nouvelle résolution nous demande de revoir la manière dont nous pouvons optimiser notre force, et nous sommes engagés dans ça », a fait savoir David Gressly.

Les députés en séjour à Goma sont membres de la sous-commission Défense et Sécurité du Parlement européen. Ils sont venus s'enquérir des questions sécuritaires dans la région et les défis à relever.

«Il y a un véritable gaspillage de moyens et manque d'action pratique. C'est incompréhensif que, pendant presque 20 ans, un contingent de 20 000 hommes soit incapable d'anéantir des rebelles qui sont des bandits. Aucun rapport avec une force de frappe puissante et la population reste sa protection», a déploré Javier Nart, député européen à l'issue de l'audience avec Julien Paluku.

