Algérie: Sporting Anderlecht - Sofiane Hanni incertain face au FC Bruges

Sofiane Hanni pourrait manquer la réception du FC Bruges dimanche pour le compte de la 4e journée des Playoffs 1 du Jupiler Pro League. Le Sporting d'Anderlecht a annoncé ce vendredi que son capitaine et international algérien était blessé, et donc incertain pour le match face à Bruges.

« Sofiane Hanni est légèrement blessé et incertain pour le match de dimanche face à Bruges », peut-on ainsi lire aujourd'hui sur le site d'Anderlecht. Véritable explication à la sortie de l'Algérien hier ou tentative de faire taire les critiques? Difficile à dire... La sortie du Fennec a fait grincer quelques dents hier, le meneur de jeu algérien étant un des meilleurs Mauves sur la pelouse. Sofiane Hanni, buteur à Old Trafford jeudi soir, avait été remplacé par Nicolae Stanciu peu après l'heure de jeu. René Weiler avait annoncé qu'il était blessé après la rencontre, sans donner plus de précision.

Weiler a-t-il joué la carte du calcul en plein quart de finale potentiellement historique à Old Trafford en faisant sortir Sofiane Hanni, pourtant dans un bon jour, après une grosse heure de jeu? Beaucoup le pensent et les critiques n'ont pas tardé à se faire entendre. Mais le RSCA a tenu aujourd'hui à faire le point sur son infirmerie. Ce vendredi, le club a confirmé que son maître à jouer algérien était légèrement blessé et incertain pour le match de dimanche.

Les Mauves reçoivent le FC Bruges ce dimanche, lors de la 4e journée des Playoffs 1. En cas de victoire, les Bruxellois prendraient 9 points d'avance sur les Blauw en Zwart.