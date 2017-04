Angola: L'adoption des normes comptables internationales améliore l'activité économique

Luanda — Le rapport financier et la certification légale des comptes sont des instruments au service de l'économie, pour mettre les entreprises dans des circonstances de l'égalité, et améliore l'imposition équitable des activités économiques, a déclaré mardi, à Luanda, la Secrétaire d'Etat au Budget, Aia-Eza da Silva.

Intervenant à l'ouverture du premier forum comptabilité et Audit en Angola, elle a dit qu'il est important d'adopter les règles du conseil des normes internationales de comptabilité, sa bonne compréhension et l'adéquation de la part de la communauté universitaire et des organismes publics.

Aia-Eza da Silva l'a également qualifié d'un instrument important que les professionnels de la comptabilité relatent clairement les faits patrimoniaux à toutes les parties intéressées intervenants, y compris les autorités publiques.

Elle a souligné que le cadre des changements économiques que vit le pays et celles imposées par la globalisation font que l'harmonisation de la comptabilité se matérialise dans les meilleures pratiques internationales et sert aux bénéficiaires de l'information financière.

Le développement du secteur financier angolais, lequel es années, a été a diversifié et socialisés, par force de ses activités et les opérations transfrontalières, exige davantage l'exécution d'une comptabilité plus sophistiquée.