Congo-Brazzaville: Programme footballistique des 21, 22, 23 et 24 avril

Retrouvez le calendrier des footballeurs congolais de la diaspora en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe

Albanie, 30e journée, 1re division

Kukësi VS FK Tirana (Moïse Nkounkou et Merveil Ndockyt), dimanche à 16h

Allemagne, 30e journée, 4e division, groupe Nord

VfB Oldenbourg VS Meppen (Francky Sembolo), dimanche à 15h

Allemagne, 30e journée, 4e division, groupe Bayern

Wacker Burghausen (Juvhel Tsoumou) VS Bayern Munich II, samedi à 14h

Allemagne, match de la 24e journée, 5e division, groupe Sud

Wismut Gera VS Floydin Baloki (Germania Halbertstad), dimanche à 14h

Allemagne, 24e journée, 5e division, groupe Nord

Anker Wismar VS Kiminou Mayoungou (Lichtenberg), samedi à 14h

Allemagne, 29e journée, 5e division, groupe Rheinland

Röchling Volklingen VS Ruddy M'Passi (Borusssia Neunkirchen), dimanche à 18h30

Angola, 11e journée, 1re division

Recreativo do Libolo (Julssy Boukama Kaya) VS 1° de Agosto, vendredi à 16h

Angleterre, 43e journée, 4e division

Portsmouth (Amine Linganzi) VS Cambridge United, samedi à 16h

Angleterre, 41e journée, 6e division, groupe Sud

Whitehawk (Christ Mboungou) VS Poole Town, samedi à 16h

Angleterre, 21e journée, 1re division U23

Southampton U23 VS Derby County U23 (Offrande Zanzala), vendredi à 20h

Angleterre, 22e journée, 2e division U23

Blackburn Rovers U23 VS Aston Villa (Christopher Samba), lundi à 20h

Belgique, 3e journée des play-offs 1, 1re division

Sporting Charleroi (Francis N'Ganga) VS Zulte-Waregem (Marvin Baudry), samedi à 18h

Belgique, 4e journée des play-offs pour la Ligue Europa

Saint-Trond VS Union-Saint-Gilloise (Jordan Massengo), samedi à 20h

Lokeren VS Roulers (Maël Lépicier), samedi à 20h

Belgique, 5e journée des play-downs, 2e division

Louvain VS OH Louvain (Yannick Loemba), samedi à 17h

Bulgarie, 3re journée des play-offs, 1re division

CSKA Sofia (Kévin Koubemba) VS Ludogorets, dimanche à 19h

Bulgarie, 3re journée des play-downs, 1re division

OFK Pirin VS Lokomotiv GO (Rahavi Kifoueti et Karl Madianga), lundi à 19h

Bulgarie, 25e journée, 2e division

Spartak Pleven (Cédric Nanitelamio) VS Tsarsko Selo, samedi à 16h

Chypre, 5e journée des play-offs, 1re division

Ermis (Elliot Grandin) Vs Doxa, samedi à 15h

Aris (Donneil Moukanza) VS Nea Salamis, samedi à 18h

Espagne, 32e journée, 1re division

Valence VS FC Séville (Steven Nzonzi), dimanche à 16h15

Espagne, 33e journée, 1re division

Séville (Steven Nzonzi) VS Grenade, vendredi à 21h

Espagne, 35e journée, 2e division

Valladolid VS Elche (Dominique Malonga), samedi à 16h

France, 34e journée, 1re division

Nancy (Tobias Badila, Yann Mabella et Faitout Maouassa) VS OM (Brice Samba junior) vendredi à 21h

PSG VS Montpellier (Morgan Poaty et Bryan Passi), samedi à 17h

Lorient (Bradley Mazikou) VS Metz, samedi à 20h

Bordeaux VS Bastia (Prince Oniangué), samedi à 20h

Dijon (Arnold Bouka Moutou et Dylan Bahamboula) VS Angers (Fodé Doré), samedi à 20h

Caen (Durel Avounou et Exaucé Ngassaki) VS Nantes (Jules Iloki), samedi à 20h

OL (Alan Dzabana) VS Monaco (Yhoan Andzouana), dimanche à 21h

France, 34e journée, 2e division

Laval (Davel Mayela, Yven Moyo et Chris Malonga) VS Strasbourg, vendredi à 20h

Clermont VS Troyes (Randi Goteni), vendredi à 20h

Red Star VS Bourg-en-Bresse (Bruce Abdoulaye et Clevid Dikamona), vendredi à 20h

Auxerre (Hardy Binguila et Charlevy Mabiala) VS Tours, vendredi à 20h

France, 30e journée, 3e division

Sedan (Hugo Konongo) VS Belfort, vendredi à 20h

Paris FC (Eden Massouema) VS Quevilly, vendredi à 20h

Créteil VS CA Bastia (Blanstel Koussalouka), vendredi à 20h

Dunkerque (Bevic Moussiti Oko) VS Pau, vendredi à 20h

Béziers VS La Duchère (Ladislas Douniama), vendredi à 20h

Gabon, 16e journée, 1re division

Mangasport (Giovani Ipamy) VS Stade Migovéen, samedi à 17h

Géorgie, 7e journée, 1re division

Shukura VS Dila Gori (Romaric Etou), vendredi à 14h

Grèce, 29e et avant-dernière journée, 1re division

Olympiakos Le Pirée VS PAS Giannina (Christopher Maboulou), dimanche à 18h

Israël, 4e journée des play-downs, 1re division

Hapoel Tel Aviv VS Hapoel Kfar Saba (Mavis Tchibota), lundi à 20h

Italie, 33e journée, 1re division

Udinese VS Cagliari (Senna Miangué), dimanche à 15h

Italie, 36e journée, 3e division, groupe C

Reggina VS Virtus Francavilla (John-Christopher Ayina), dimanche à 14h30

Maroc, 25e journée, 1re division

Raja Casablanca VS WAC (Fabrice Ondama), dimanche à 17h

OC Khouribga (Kader Bidimbou) Ittihad Tanger (Ismaël Ankobo), dimanche à 19h15

FUS Rabat (Saira Issambet) VS Safi, dimanche à 19h15

République tchèque, 25e journée, 1re division

Zbrojvka Brno (Franci Litsingi) VS Mlada Boleslav, samedi à 17h

Russie, 24e journée, 1re division

Lokomotiv Moscou (Delvin Ndinga) VS Amkar Perm', samedi à 15h30

Sénégal, 19e journée, 1re division

Guédiawaye VS Casa Sport (Cyld Mouanda), dimanche à 19h

Slovaquie, 25e journée, 1re division

Zemplin Michalvce VS DAC Dunajska Streda (Yves Pambou), samedi à 19h

Suisse, 28e journée, 2e division

Aarau (Igor Nganga) VS Wohlen, samedi à 19h

Suisse, 21e journée, 4e division

Naters VS Yverdon (Matt Moussilou), dimanche à 14h30

Turquie, 28e journée, 1re division

Alanyaspor VS Osmanlispor (Thievy Bifouma et Dzon Delarge), samedi à 15h

Turquie, 29e journée, 2e division

Manisaspor (Christ Bakaki) VS Denizlispor, lundi à 17h30

Tunisie, 9e journée des play-downs, 1re division

Zarzis VS CA Bizertin (Jacques Medina Temopélé), vendredi à 21h

Ukraine, 5e journée des play-offs, 1re division

Oleksandria VS Olimpik Donetsk (Emerson Illoy-Ayyet), samedi à 16h

Les matchs à suivre

En Angleterre, Amine Linganzi et ses coéquipiers vont pouvoir célébrer leur montée en League One, obtenue à l'extérieur le week-end dernier, devant leur public à l'occasion de la réception de Cambridge. Fratton Park, et sa capacité de 20 000 supporteurs, devrait donc vibrer samedi après-midi.

En Belgique, Francis N'Ganga accueillera Marvin Baudry samedi à 18h. Le match de la dernière chance pour Charleroi, dernier des play-offs, alors que Zulte-Waregem, 4e, est déjà qualifié par le biais de la Coupe de Belgique.

Chaud derby, samedi, à Casablanca entre le WAC de Fabrice Ondama et le Raja.

En National, on suivra avec attention le match de Dunkerque face à Pau: auteur de 7 buts entre le 27 janvier et le 17 mars, Bevic Moussiti Oko retrouvera-t-il le chemin des filets?